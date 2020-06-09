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09 июня 02:05

В Рязанской области солдат-срочник «по неосторожности» выстрелил себе в подбородок

В Рязанской области в воинской части воздушно-десантных войск в результате огнестрельного ранения скончался солдат срочной службы. По версии командиров гарнизона, солдат-срочник грубо нарушил требования безопасности при обращении с оружием и нанес себе смертельное ранение

В Рязанской области солдат-срочник «по неосторожности» выстрелил себе в подбородок

В Рязанской области в воинской части воздушно-десантных войск в результате огнестрельного ранения скончался солдат срочной службы.

По версии командиров гарнизона, солдат-срочник грубо нарушил требования безопасности при обращении с оружием и нанес себе смертельное ранение, сообщает ТАСС.

По другой версии, военнослужащий мог покончить с собой. Портал Ya62.ru со ссылкой на свои источники сообщает, что пуля попала 19-летнему солдату в подбородок. Инцидент произошел на КПП.

По факту гибели солдата сейчас проводится прокурорская проверка.

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