09 июня 02:05
В Рязанской области солдат-срочник «по неосторожности» выстрелил себе в подбородок
В Рязанской области в воинской части воздушно-десантных войск в результате огнестрельного ранения скончался солдат срочной службы. По версии командиров гарнизона, солдат-срочник грубо нарушил требования безопасности при обращении с оружием и нанес себе смертельное ранение
В Рязанской области в воинской части воздушно-десантных войск в результате огнестрельного ранения скончался солдат срочной службы.
По версии командиров гарнизона, солдат-срочник грубо нарушил требования безопасности при обращении с оружием и нанес себе смертельное ранение, сообщает ТАСС.
По другой версии, военнослужащий мог покончить с собой. Портал Ya62.ru со ссылкой на свои источники сообщает, что пуля попала 19-летнему солдату в подбородок. Инцидент произошел на КПП.
По факту гибели солдата сейчас проводится прокурорская проверка.