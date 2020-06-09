В ЯНАО на предприятии российско-австрийских бизнесменов произошел разлив топлива
По данным прокуратуры, из резервного трансформатора подстанции «Муравленковская» произошел несанкционированный слив более семи кубометров нефтепродуктов. Это привело к загрязнению почвы площадью более 0,6 гектара
Прокуратура Ямало-Ненецкого АО проводит проверку по факту разлива нефтепродуктов в Муравленко на производственной территории АО «РСК Ямала». По данным ведомства, из резервного трансформатора подстанции «Муравленковская» произошел несанкционированный слив более семи кубометров нефтепродуктов. Это привело к загрязнению почвы площадью более 0,6 гектара.
Прокурорская проверка назначена по факту соблюдения хозяйствующим субъектом требований законодательства о промышленной безопасности и природоохранного законодательства, сообщает Znak.com.
До 2014 год «РСК Ямала» владели структуры, связанные с энергетиками Алексеем Бобровым и Артемом Биковым (41% был у «Корпорации СТС», 40% — у НПФ «Профессиональный и 19% — у «Ямалкоммунэнерго»). В 2016 году 49% предприятия перешли московскому ООО «Энергохолдинг», которое сейчас уже ликвидировано, но ранее принадлежало «Кавенэнерджи Холдинг АГ», зарегистрированному в Вене. По данным СМИ, Алексей Бобров и Артем Биков имеют двойное гражданство - в России и Австрии.
Отметим, что это уже вторая авария с серьезным ущербом экологии за последние несколько дней. Напомним, что 29 мая в Норильске в результате аварии на ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (дочернее предприятие «Норникеля») около 17 тысяч тонн топлива попали в почву и несколько водоемов.