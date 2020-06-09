Фонд любимого певца президента получил из бюджета 190 млн рублей на ремонт своего офиса
Фонд лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева, которого называют любимым певцом президента Владимира Путина, получил из бюджета Москвы более 190 млн рублей на реставрацию фасада здания, где располагается офис организации
Фонд лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева, которого называют любимым певцом президента Владимира Путина, получил из бюджета Москвы более 190 млн рублей на реставрацию фасада здания, где располагается офис организации. Данная информация содержится в списке получателей грантов на сохранение объектов культурного наследия за 2017−2019 годы.
Фонд должен был отреставрировать трехэтажный особняк 1880 года постройки, в котором он зарегистрирован. В этом же здании зарегистрирована и «Продюсерская компания Николая Расторгуева».
Согласно российскому законодательству, обязанность по сохранению и реставрации объектов культурного наследия лежит на их собственниках. На момент выделения гранта Фонду Расторгуева собственником особняка на улице Забелина был департамент культурного наследия Москвы через принадлежащее ему АО «РЭМ». Тем не менее, власти приняли решение доверить реставрацию арендатору и предоставили для этого грант.
Выделенные из бюджета деньги предполагалось освоить на заявленные цели до конца 2019 года. «Открытые медиа» сообщают, что эти 190 млн рублей сих пор не потрачены. Такой вывод издание делает в связи с тем, что на сайте Минюста РФ в отчетности Фонда поддержки кино, радио, телевидения, мультимедиа и анимации Николая Расторгуева за 2018–2019 годы расходы на реставрацию фасада здания не указаны. Зато стало известно, что фонд в феврале 2020 года купил у АО «РЭМ» этот особняк. Стоимость сделки не сообщается.