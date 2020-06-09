09 июня 00:32
В Россию придет аномальная жара. Жителям южных регионов пообещали 42 градуса
Жителям южных регионов России пообещали 40-градусную жару. По данным Росгидромета, в ближайшие дни в Волгоградской и Астраханской области температура воздуха прогреется до 42 градусов
Фото: vpravda.ru
Жителям южных регионов России пообещали 40-градусную жару. По данным Росгидромета, в ближайшие дни в Волгоградской и Астраханской области температура воздуха прогреется до 42 градусов.
Превышение климатической нормы на 6-9 градусов также ожидается в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском крае. Днем средняя температура воздуха в этих регионах составит 39 градусов.
В регионах центральной части России максимальная дневная температура будет достигать 31 градуса. При этом аномальное потепление ожидается и на севере страны. Так, в Архангельской области температура воздуха прогреется до 27-31 градуса, в Вологодской области - 26-31 градуса, в Новгородской и Псковской областях - 26-32 градуса.