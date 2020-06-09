09 июня 00:02
В Санкт-Петербурге в шахте строящейся станции метро погиб рабочий
Санкт-Петербурге на строительстве станции метрополитена «Горный институт» погиб рабочий. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ»
Фото: server2.topspb.tv
В Санкт-Петербурге на строительстве станции метрополитена «Горный институт» погиб рабочий. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».
В Следственном комитете сообщили, что в шахте упала люлька с рабочими. Один рабочий от полученных травм скончался, а второй был госпитализирован.
По предварительным данным, люлька с рабочими обрушилась из-за нарушения техники безопасности.
На месте происшествия работают криминалисты и представители государственной инспекции труда.