В Красноярске во время голосования по поправкам в Конституцию разыграют машины и квартиры
В Красноярске избирателей решили привлечь к участию в голосовании по внесению поправок в Конституцию с помощью викторины с призами в виде машин и квартир
В Красноярске избирателей решили привлечь к участию в голосовании по внесению поправок в Конституцию с помощью викторины с призами в виде машин и квартир.
По данным «МБХ медиа», региональное отделение «Ассоциации юристов России» разыграет автомобили и квартиры в викторине на знание Конституции. Бланки для участия в розыгрыше можно будет получить в дни голосования рядом с избирательными участками.
«Да, мы устраиваем викторину с призами на знание Конституции, все это совместно с властями», - сообщил представитель ассоциации. Призовой фонд состоит из 10 квартир, 10 автомобилей и 50 смартфонов. На чьи средства будут приобретаться ценные призы, не сообщается.
На сайте викторины сообщается, что ее цель состоит в вовлечении граждан в развитие системы государственной власти и системы местного самоуправления.