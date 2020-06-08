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Общество
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08 июня 18:15

Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра данных о россиянах вопреки протестам

Закон предполагает систематизацию сведений, содержащихся в государственных и муниципальных информационных ресурсах. Единый информационный ресурс будет включать сведения о физическом лице - гражданах России и иностранцах, которые проживают в стране

Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра данных о россиянах вопреки протестам

Глава государства Владимир Путин подписал резонансный закон о создании единого реестра сведений о населении, против которого выступали многие граждане.

Закон предполагает систематизацию сведений, содержащихся в государственных и муниципальных информационных ресурсах. Единый информационный ресурс будет включать сведения о физическом лице - гражданах России и иностранцах, которые проживают в стране. Сведения о гражданам разделены на базовые (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН) и дополнительные (семейное положение, родственные связи).

К базе будут иметь доступ МВД, Минобороны, Минобрнауки, органы местного самоуправления и государственные внебюджетные фонды. Формированием базы займется Федеральная налоговая служба. Это ведомство также будет нести ответственность за сохранность персональных данных.

Против создания единого реестра сведений о населении активно выступали известные российские артисты, в том числе, Светлана Крючкова, Александр Розенбаум, Александр Михайлов, Иван Охлобыстин, Мария Шукшина. Все они просили президента не подписывать «людоедский» закон.

Так, Светлана Крючкова заявила, что этот закон «ведет россиян к выжженному на руке номеру, как в гитлеровских лагерях», а Александр Розенбаум напомнил властям, что «личность должна быть свободной, имеющей право на свою частную жизнь, которая не должна попадать ни в чьи руки».

Народный артист РСФСР Александр Михайлов заявил, что не сможет проголосовать за нашу новую Конституцию, если будет «продавлен этот чудовищный закон».

Иван Охлобыстин заявил, что принятие закона о «людях-цифрах» вопреки протестам сотен тысяч людей рассматривает как акт государственной измены. «Я уверен, что наш президент никогда не подпишет этот закон. Ведь он настоящий президент и ведет нашу страну к процветанию, а не в концлагерь, где у нас даже имен нет, а только номера», - заявил актер, еще не зная, что Владимир Путин этот законопроект подписал.

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