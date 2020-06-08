Президент подписал закон о возврате пассажирам денег за отмененные поездки во время ЧС
Президент Владимир Путин 8 июня подписал закон, который разрешает гражданам отказываться от поездок в случае чрезвычайных ситуаций или их угрозы и возвращать деньги за билеты
Президент Владимир Путин 8 июня подписал закон, который разрешает гражданам отказываться от поездок в случае чрезвычайных ситуаций или их угрозы и возвращать деньги за билеты.
Данный законопроект касается возвратов билетов на самолет, поезда, а также водный транспорт, сообщает «Прайм».
В документе уточняется, что к чрезвычайным ситуациям в том числе относится режим повышенной готовности, который бы введен в России вместо карантина по коронавирусу.
Также глава государства подписал закон, который разрешает правительству в 2020 и 2021 годах устанавливать особенности компенсаций за туристические поездки, которые не состоялись из-за введения режима самоизоляции.
Напомним, что власти хотят легализовать практику, при которой вместо денег за билеты на отмененные рейсы пассажирам будут выдавать ваучеры на будущие поездки. В Роспотребнадзоре выступают против такой практики.