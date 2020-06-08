08 июня 15:59
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заразился коронавирусом
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией. В своем Instagramон написал, что у него поднялась температура до 37 градусов, «слегка заложило уши» и заболело горло
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией. В своем Instagramон написал, что у него поднялась температура до 37 градусов, «слегка заложило уши» и заболело горло.
Политик добавил, что других симптомов у него не было, а эти прошли за пару дней. Тем не менее, он решил сдать тест на коронавирус, который оказался положительным. «Заперся в библиотеке и сижу. Очень надеюсь, что никого не снес», - отметил Евгений Ройзман.
Бывший мэр также призвал россиян отнестись к COVID-19 серьезно и отметил, что сейчас в регионах начался рост числа заразившихся.