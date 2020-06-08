08 июня 15:50
Учреждениям культуры разрешили полтора года не возвращать клиентам деньги за билеты
При этом все отмененные концерты, показы, выставки и прочее должны быть проведены в течение полутора лет после отмены антикоронавирусных ограничений
Фото: primamedia.ru
Правительство разрешило учреждениям культуры не возвращать своим клиентам деньги за билеты на отмененные мероприятия. При этом все отмененные концерты, показы, выставки и прочее должны быть проведены в течение полутора лет после отмены антикоронавирусных ограничений.
В соответствии с решением правительства, в течение шести месяцев после снятия карантинных ограничений концертные площадки, театры и музеи должны известить зрителей о дате и времени перенесенных мероприятий. Если мероприятие отменится окончательно, то зрителю должны вернуть полную стоимость билета.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил «Интерфаксу», что у россиян осталось около 7 миллионов неиспользованных билетов на различные культурные мероприятия.