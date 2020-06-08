В Москве с 9 июня отменяются режим самоизоляции, цифровые пропуска и прогулки по графику
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отмене в столице с 9 июня режима самоизоляции, цифровых пропусков и графика прогулок. С завтрашнего дня москвичи могут свободно передвигаться по городу и заниматься на улице спортом
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отмене в столице с 9 июня режима самоизоляции, цифровых пропусков и графика прогулок. С завтрашнего дня москвичи могут свободно передвигаться по городу и заниматься на улице спортом, но с соблюдением социальной дистанции. Для пожилых граждан режим самоизоляции также снимут.
Сергей Собянин объяснил столь внезапную отмену практически всех ограничений тем, что москвичи «ответственно выполняли рекомендации и ограничительные требования».
В соответствии с решением мэра, в столице с 16 июня заработают летние веранды кафе и ресторанов. Также возобновят работу стоматологии, музеи, библиотеки, выставочные залы и зоопарки.
С 23 июня власти планируют снять ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры, а также на работу детских садов и спортивных центров.
«А значит - детишки смогут вновь качаться на качелях, любители спорта - качать мышцы на уличных тренажерах, а бабушки - отдыхать на лавочках во дворах», - отметил г-н Собянин.
Ранее неоднократно сообщалось, что антикоронавирусные ограничения в Москве могут снять лишь к концу июня. Предположительно, внезапная отмена пропусков, режима изоляции и других ограничений может быть связана с планами властей провести 24 июня Парад Победы, а 1 июня – голосование по поправкам в Конституцию.