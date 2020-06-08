«Норникель» мог оплатить главе Росприроднадзора перелет до места аварии бизнес-джетом
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова после крупной аварии на ТЭЦ в Норильске, в результате которой произошел разлив топлива в почву и несколько водоемов, прибыла на место происшествия на бизнес-джете Bombardier Challenger 850
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова после крупной аварии на ТЭЦ в Норильске, в результате которой произошел разлив топлива в почву и несколько водоемов, прибыла на место происшествия на бизнес-джете Bombardier Challenger 850 (бортовой номер RA-67220). Этим же частным бортом чиновница вернулась в Москву после проведения проверки. Оплатила оба перелета компания «Норильский никель», которой и принадлежит ТЭЦ.
Напомним, что 29 мая из запасного резервуара ТЭЦ-3 в Норильске вылилось порядка 20 тысяч тонн дизельного топлива, которые попали в акваторию рек Далдыкан и Амбарная, а уже оттуда топливное пятно начало дрейфовать в сторону Карского моря. Экологическая катастрофа в Норильске оказалась настолько масштабной, что заниматься ей пришлось лично президенту. Владимир Путин ввел режим ЧС федерального масштаба, а также раскритиковал собственников ТЭЦ за несвоевременное оповещение об аварии. По словам президента, органы власти узнали о происшествии только спустя два дня.
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова при этом доложила президенту, что сотрудники природоохранного ведомства узнали об аварии непосредственно 29 мая, после чего был начат осмотр водных объектов. Сама чиновница прилетела в Норильск в ночь на 3 июня.
По данным «Новой газеты», Светлана Родионова прилетела в Норильск на частном самолете Bombardier Challenger 850 с бортовым номером RA-67220. В Москву бизнес-джет вернулся 5 июня. В полетном задании бизнес-джета была указана полная тезка Светланы Родионовой.
Примечательно, что в это же время в Норильск вылетели два регулярных рейсовых самолета. Так, поздно вечером 2 июня из Москвы вылетели самолеты авиакомпаний NordStar и S7. Таким образом, глава Росприроднадзора могла улететь более бюджетными рейсами. Отметим, что стоимость перелета самолета Bombardier Challenger 850 по маршруту Москва-Норильск-Москва составляет около 150 тысяч долларов.
Источники «Новой» сообщают, что полет главы Росприроднадзора на место экологической катастрофы был оплачен структурами «Норникеля». Издание отмечает, что именно от ведомства зависит размер штрафа, который компания миллиардера Владимира Потанина выплатит за нанесение ущерба экологии. По предварительным данным, ущерб от аварии может составить около 100 млрд рублей.