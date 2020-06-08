08 июня 13:56
Фонд Ахмата Кадырова оплатил 207 жителям Чечни выкуп за невест
Благотворительный фонд Ахмата Кадырова предоставил денежные средства малоимущим жителям Чеченской республики, чтобы они смогли внести выкуп за невест. Каждому жениху фонд выплатил по 50 тысяч рублей
Благотворительный фонд Ахмата Кадырова предоставил денежные средства 207 малоимущим жителям Чеченской республики, чтобы они смогли внести выкуп за невест.
Телеканал ЧГТРК «Грозный» сообщает, что деньги получили чеченцы, которые планировали жениться, но не смогли собрать денег на выкуп невесты в связи с ограничениями из-за коронавируса. Каждому жениху фонд выплатил по 50 тысяч рублей.
Еще в мае текущего года глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что поможет жителям республики, которые находятся в сложном финансовом положении, с внесением выкупа за невесту.