08 июня 13:45
Россиянам разрешили выезд за границу на работу, учебу и лечение
Глава правительства сообщил об открытии российских границ. Соответствующее заявление премьер сделал во время заседания президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом
Фото: finobzor.ru
Глава правительства Михаил Мишустин сообщил об открытии российских границ для выезда за границу на работу, учебу, лечение и для ухода за родственниками. Соответствующее заявление премьер сделал во время заседания президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.
В соответствии с решением правительства иностранным гражданам будет разрешен въезд в Россию с целью лечения и ухода за близкими родственниками, сообщает РИА Новости.
При этом премьер не прокомментировал предложение Росавиации открыть международные рейсы с 15 июля. Речь идет о возобновлении полетов в некоторые страны Европы, Турцию, Китай и Южную Корею.