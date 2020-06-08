08 июня 12:59
Глава правительства объявил о готовности России к открытию курортного сезона
Премьер сообщил, что с 1 июня во многих регионах возобновили работу санатории с медицинской лицензией. Также профильными ведомствами был разработан план выхода российской туристической отрасли из режима карантинных ограничений
Глава правительства Михаил Мишутин на совещании с вице-премьерами заявил, что Россия готова к постепенному открытию курортного сезона.
Премьер сообщил, что с 1 июня во многих регионах возобновили работу санатории с медицинской лицензией. Также профильными ведомствами был разработан план выхода российской туристической отрасли из режима карантинных ограничений.
До 15 июня губернаторы должны подготовить планы по возобновлению работы туристической отрасли в своих регионах.
«Уже сейчас обстановка в более чем 40 субъектах позволяет перейти к открытию отелей», - отметил Михаил Мишустин.