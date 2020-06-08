Наблюдатели создали альянс для борьбы с фальсификацией итогов голосования по поправкам в Конституцию
Члены альянса планируют провести обучение наблюдателей, членов комиссий и журналистов, а также предоставят им инструменты для передачи информации о нарушениях
Российские наблюдатели за выборами создали Альянс независимых наблюдателей за всероссийским голосованием по внесению поправок в Конституцию. В этот альянс вошли «Ассоциация наблюдателей Татарстана», «Выборы. Народный контроль», «Голос», «Гражданин наблюдатель», «Наблюдатели Петербурга», «Народный избирком» и «Сонар».
Члены альянса планируют провести обучение наблюдателей, членов комиссий и журналистов, а также предоставят им инструменты для передачи информации о нарушениях.
Напомним, голосование по вопросу изменения Конституции состоится 1 июля. При этом власти накануне плебисцита приняли ряд мер, которые снизят прозрачность голосования и гарантии честности. В частности, Центризбирком отстранил журналистов от наблюдения за подсчетом бюллетеней.