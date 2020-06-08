08 июня 12:40
Власти могут обязать работодателей при трудоустройстве отдавать приоритет российским гражданам
Министерство труда может обязать работодателей при трудоустройстве отдавать предпочтение российским гражданам в рамках реализации концепции государственной миграционной политики
Министерство труда может обязать работодателей при трудоустройстве отдавать предпочтение российским гражданам в рамках реализации концепции государственной миграционной политики.
В отчете ведомства предлагается ввести меры, которые бы обеспечили «приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщают «Известия».
Действующее законодательство не обязывает приглашать на работу в приоритетном порядке граждан России, но при этом в некоторых трудовых сферах число иностранных сотрудников ограничивается. Так, на строительстве можно задействовать не более 80% мигрантов, а в области выращивания овощей – не более 50%.