В Берлине по запросу властей США задержан российский диджей Денис Казначеев
Правоохранительные органы Германии задержали в Берлине российского музыканта и диджея Дениса Казначеева. На его странице в Facebook сообщается, что задержание проводилось по запросу Минюста США
Правоохранительные органы Германии задержали в Берлине российского музыканта и диджея Дениса Казначеева. На его странице в Facebook сообщается, что задержание проводилось по запросу Минюста США.
Американские власти обвиняют российского диджея в отмывании денег и мошенничестве в даркнете (скрытой части интернета).
Денис Казначеев арестован на основании ордера, выданного в декабре 2019 года судом одного из 24 округов штата Мэриленд. Россиянина обвиняют в отмывании более миллиона долларов в даркнете в 2010-2020 годах. Сам Казначеев вину отрицает и заявляет, что в деле указаны данные, не связанные с ним, сообщает ТАСС.
Друзья задержанного полагают, что персональные данные музыканта могли украсть мошенники.
Денис Казначеев родился в Кемеровской области, но проживает в Берлине. Он выступает под псевдонимами Guttersnipe и Cast.