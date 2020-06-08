Партия «Яблоко» призвала россиян не участвовать в голосовании по внесению поправок в Конституцию
Партия «Яблоко» призвала своих сторонников отказаться от участия в общероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию. Это голосование партия считает «незаконным мероприятием»
Партия «Яблоко» призвала своих сторонников отказаться от участия в общероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию. Это голосование партия считает «незаконным мероприятием», которое разрушает основы конституционного строя в России и ее правовую систему в целом.
В заявлении «Яблока» говорится, что инициированное Владимиром Путиным внесение поправок в Конституцию 1993 года «сопровождается окончательной дискредитацией государственных институтов, сознательно вовлеченных в этот процесс: обеих палат парламента, Конституционного суда, Центральной избирательной комиссии».
Партия считает, что Кремль за счет привлечения граждан к голосованию перекладывает на них всю ответственность за свои незаконные действия.
«Вместо демократического социального государства, предусмотренного действующей Конституцией, стране незаконно навязывают неправовую номенклатурно-бюрократическую модель мафиозного типа с идеологией демагогического патриотизма», - говорится в заявлении.
Оппозиционеры считают, что такая система управляется с помощью страха и коррупции, и в ней «не бывает ни честных выборов, ни независимого суда, ни верховенства права, ни справедливости».
В «Яблоке» также отметили, что проведение всероссийского голосования на фоне пандемии коронавируса является крайне рискованным мероприятием для здоровья и жизни избирателей.