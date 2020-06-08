Экс-чиновник из мэрии Москвы, открывший стрельбу по людям из окна, скончался
Бывший сотрудник мэрии Москвы Дмитрий Павлов, открывший в ночь на 8 июня стрельбу по людям, скончался в больнице в результате полученного при задержании ранения. В Следственном комитете уточнили, что подозреваемый был ранен в живот
Бывший сотрудник мэрии Москвы Дмитрий Павлов, открывший в ночь на 8 июня стрельбу по людям, скончался в больнице в результате полученного при задержании ранения. В Следственном комитете уточнили, что подозреваемый был ранен в живот.
Стрелком оказался бывший заместитель главы департамента промышленности и науки Москвы Дмитрий Павлов. В его квартире следователи обнаружили ноотропное средство и пустые бутылки из-под крепких алкогольных напитков. Соседи рассказали, что мужчина недавно развелся с женой и сильно переживал этот разрыв.
Стрельбу экс-чиновник вел из охотничьего карабина СКС, созданного на базе армейского самозарядного карабина Симонова. В результате стрельбы пострадали мужчина 60 лет и женщина 39 лет. Они попали об обстрел, пока ждали на улице такси.
Также при штурме квартиры стрелка ранение получил один из сотрудников правоохранительных органов. Сам злоумышленник был ранен в результате ответной стрельбы.