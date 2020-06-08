08 июня 10:57
В России общее число заразившихся коронавирусом выросло на 8 985 человек
В России общее число заболевших коронавирусной инфекцией выросло до 476 658 человек. За сутки в стране зарегистрировали 8 985 новых случаев заражения
Фото: rtvi.com
В России общее число заболевших коронавирусной инфекцией выросло до 476 658 человек. За сутки в стране зарегистрировали 8 985 новых случаев заражения.
По данным оперативного штаба, за минувшие сутки скончались 112 человек с подтвержденным коронавирусом. За весь период наблюдения зарегистрировано 5 971 смерть от COVID-19.
В Москве за сутки выявили 2 001 новый случай заражения коронавирусом, в Московской области – 751, в Санкт-Петербурге – 326, в Нижегородской области – 305, в Свердловской области – 249, в Ростовской области – 189, в Дагестане – 112, в Красноярском крае – 159, в Тульской области – 114.