Первый канал вместо титров фильма «Брат 2» показал кадры беспорядков в США под песню «Гудбай, Америка»
Вместо титров фильма зрители увидели беспорядки на улицах американских городов, горящие машины и разбитые витрины магазинов. На этих кадрах также сотрудники полиции въезжают в толпу митингующих и бьют дубинками людей
Государственный «Первый канал» 7 июня показал культовые картины Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2», в честь 20-летия выхода этих кинолент. При этом финальные титры «Брата 2», в которых звучит песня группы «Наутилус Помпилиус» со словами «Гудбай, Америка», заменили на кадры массовых протестов и беспорядков в США.
Напомним, что действие картины «Брат 2» происходит в Америке.
Вместо титров фильма зрители увидели беспорядки на улицах американских городов, горящие машины и разбитые витрины магазинов. На этих кадрах также сотрудники полиции въезжают в толпу митингующих и бьют дубинками людей.
«Главные ценности свободного мира трещат под ударами полицейских дубинок, горят в огне разграбленных магазинов, тонут в ярости бескомпромиссного противостояния», - комментирует происходящее в США автор репортажа.