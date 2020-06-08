В Москве бывший сотрудник мэрии открыл стрельбу по прохожим из окна квартиры
В Москве в ночь на понедельник, 8 июня, сотрудники правоохранительных органов провели спецоперацию по нейтрализации мужчины, который открыл стрельбу из окна своей квартиры. Инцидент произошел на улице Строителей, что на юго-западе столицы
В Москве в ночь на понедельник, 8 июня, сотрудники правоохранительных органов провели спецоперацию по нейтрализации мужчины, который открыл стрельбу из окна своей квартиры. Инцидент произошел на улице Строителей, что на юго-западе столицы.
Мужчина открыл стрельбу из окна по прохожим после 22:00. Он несколько раз выстрелил в автомобиль каршеринга, а затем стал прицельно стрелять по людям. В результате происшествия два человека получили ранения.
Силовики решили брать квартиру злоумышленника штурмом. В ходе задержания мужчина оказал сопротивление и был ранен. Также сообщается о ранении сотрудника СОБРа.
По данным Baza, стрелком оказался бывший замглавы департамента науки мэрии Москвы Дмитрий Павлов, который ранее руководил заводом «Серп и молот». Полицейские сообщили, что задержанный находился в неадекватном состоянии.
По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство, хулиганстве и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.