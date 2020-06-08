Зарплаты топ-менеджеров государственных компаний привяжут к зарплате премьер-министра
Правительство предлагает установить потолок вознаграждения топ-менеджеров на уровне трех минимальных зарплат премьер-министра России Михаила Мишустина. По такой схеме зарплата, иные выплаты и бонусы не должны будут превышать 30 млн рублей в год
Топ-менеджерам государственных компаний, государственных корпораций и подконтрольных им структур могут сократить зарплаты. В кабине министров хотят оптимизировать уровень зарплат топ-менеджеров и привязать их к короткому перечню показателей эффективности (KPI). В качестве KPI будет выступать динамика выручки, чистой прибыли и рыночной стоимости компании. Для некоммерческих будут утверждены отраслевые KPI.
Правительство предлагает установить потолок вознаграждения топ-менеджеров на уровне трех минимальных зарплат премьер-министра России Михаила Мишустина. По такой схеме зарплата, иные выплаты и бонусы не должны будут превышать 30 млн рублей в год на одного руководящего сотрудника, сообщает «КоммерсантЪ».
При этом президент могут устанавливать исключения для отдельных топ-менеджеров госкомпаний.
Согласно данным за 2019 год, госкомпания «Роснефть» потратила на выплаты правлению 3,57 млрд рублей, «Газпром» - 1,5 миллиарда рублей, ОАО РЖД - 2,7 млрд рублей, «Транснефть» - 2,34 млрд рублей, «Аэрофлот» - 2,1 млрд рублей.