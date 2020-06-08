В Госдуме предложили установить минимальную почасовую оплату труда в размере 150 рублей
Согласно проекту закона, при заключении срочного трудового договора и при условиях неполного рабочего времени для исчисления оплаты труда работника применяется минимальный почасовой размер оплаты труда
Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили ввести минимальную почасовую оплату труда и платить работникам по 150 рублей в час. Соответствующий законопроект подготовили глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, глава комитета по федеративному устройству Алексей Диденко, депутат Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов.
Согласно проекту закона, при заключении срочного трудового договора и при условиях неполного рабочего времени для исчисления оплаты труда работника применяется минимальный почасовой размер оплаты труда. Этот минимальный почасовой размер оплаты труда депутаты предлагают установить в размере 150 рублей в час с 1 января 2021 года, сообщает РИА Новости.
Одновременно с этим минимальная зарплата должна в обязательном порядке индексироваться раз в год исходя из роста потребительских цен за предыдущий год.
В законопроекте ЛДПР также отмечается, что применение минимального почасового размера оплаты труда для других целей не допускается.
Сейчас согласно МРОТ, часовая ставка составляет от 89,85 рубля в мае до 65,92 рубля в июле. Депутаты считают, что «намеренное» снижение работодателем оплаты труда до предельно низких ставок, а также «псевдосокращение» рабочего дня в условиях эпидемии коронавируса, позволяет им получать необоснованно высокую прибыль, а также избежать расходов на уплату НДФЛ и отчислений в соцфонды.
Установление минимальной почасовой оплаты труда, напротив, поможет увеличить доходы россиян в условиях пандемии.