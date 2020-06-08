Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ
Елену Шувалову исключили из Коммунистической партии по решению пленума. Поводом для лишения московского депутата партбилета стало «отсутствие партийной дисциплины при голосовании за бюджет Москвы»
Руководство КПРФ исключило из партии депутата Мосгордумы Елену Шувалову. Об этом сообщил депутат Евгений Ступин.
По данным «Новой газеты», Елену Шувалову исключили из Коммунистической партии по решению пленума. Поводом для лишения московского депутата партбилета стало «отсутствие партийной дисциплины при голосовании за бюджет Москвы». Шувалова тогда проголосовала против, хотя горком КПРФ рекомендовал воздержаться. Также ей припомнили организацию круглого стола с Алексеем Навальным в Мосгордуме.
Елена Шувалова сообщила, что пока не думала о переходе в какую-либо другую партию после исключения из КПРФ.