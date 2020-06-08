На сайте голосования о поправках в Конституцию не оказалось пункта об обнулении сроков Путина
На официальном сайте голосования по внесению поправок в Конституцию России не упоминается поправка об обнулении президентских сроков Владимира Путина, что позволит ему снова баллотироваться в главы государства
На официальном сайте голосования по внесению поправок в Конституцию России не упоминается поправка об обнулении президентских сроков Владимира Путина, что позволит ему снова баллотироваться в главы государства. При этом именно поправка об обнулении является ключевой и самой спорной.
«Медиазона» сообщает, что на сайте все поправки, которые вынесены на голосование, разбиты на 15 блоков. Один из блоков посвящен поправкам о «новых требованиях к людям, занимающим самые ответственные должности в стране». Однако поправка к 81 статье Основного закона, обнуляющая сроки Владимира Путина, в этом блоке не упоминается. В остальных блоках эта поправка также не упоминается.
Представители российской оппозиции назвали отсутствие упоминания о поправке про «обнуление» жульничеством, поскольку именно эта поправка является самой критикуемой. Оппозиционеры считают, что именно из-за этой поправки, которая «легализует пожизненное правление Владимира Путина» и затевалось голосование.