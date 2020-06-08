08 июня 02:03
Роман Абрамович купил картину «Крик» Эдварда Мунка за 120 млн долларов
Российский миллиардер Роман Абрамович купил знаменитую картину Эдварда Мунка «Крик». Полотно норвежского художника обошлось бизнесмену в 120 млн долларов (примерно 8 млрд рублей)
Российский миллиардер Роман Абрамович купил знаменитую картину Эдварда Мунка «Крик». Полотно норвежского художника обошлось бизнесмену в 120 млн долларов (примерно 8 млрд рублей).
Telegram-канал аукционного дома Sotheby’s сообщает, что Роман Абрамович купил один из четырех существующих вариантов полотна — единственный, находящийся в частной коллекции.
«Крик» — это серия картин Эдварда Мунка, которая создавалась в промежутках между 1893 и 1910 годами. На картинах изображена кричащая человеческая фигура на фоне красного неба. «Крик» считается эмблемой экспрессионизма и одним из ключевых для искусства XX века произведений.