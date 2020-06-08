08 июня 01:40
Главный раввин России Берл Лазар заразился коронавирусом
Берл Лазар сейчас находится под наблюдением медиков. Его состояние оценивается как удовлетворительное. У врачей по поводу здоровья раввина опасений нет
Главный раввин России Берл Лазар заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в его пресс-службе.
По данным ТАСС, Берл Лазар сейчас находится под наблюдением медиков. Его состояние оценивается как удовлетворительное. У врачей по поводу здоровья раввина опасений нет.
Где Берл Лазар мог заразиться COVID-19, не сообщается.
Отметим, что Федерация еврейских общин России (ФЕОР) временно закрыла синагоги по всей стране еще до того, как российские власти ввели ограничения в рамках борьбы с распространением коронавируса.