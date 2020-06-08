08 июня 01:01
Росавиация предложила возобновить международные рейсы с 15 июля
Росавиация предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля. Ранее власти затруднялись назвать дату восстановления рейсов за границу
Росавиация предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля. Ранее власти затруднялись назвать дату восстановления рейсов за границу.
В минувшую субботу в Росавиации состоялось совещание с участием авиакомпаний, в ходе которого было решено предложить правительству возобновить международное авиасообщение из ряда городов России с 15 июля в 15 стран, сообщает ТАСС.
Росавиация направит свое предложение в Роспотребнадзор, после чего оба ведомства составят список стран, в которые авиакомпании смогут начать летать с середины июля. При этом для бизнес-авиации будут открыты «почти все страны».