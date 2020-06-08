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08 июня 00:32

В Подмосковье нашли похищенного сына адвоката Константина Скрыпника

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту похищения несовершеннолетнего сына адвоката Константина Скрыпника. 17-летнего юношу обнаружили связанным в подмосковном поле

В Подмосковье нашли похищенного сына адвоката Константина Скрыпника

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту похищения несовершеннолетнего сына адвоката Константина Скрыпника. 17-летнего юношу обнаружили связанным в подмосковном поле.

Согласно материалам следствия, 5 июня 17-летний юноша находился с родителями в загородном доме в Солнечногорске. Затем молодой человек отправился на прогулку, но не вернулся. Спустя некоторое время родители получили несколько смс-сообщений с угрозами.

Адвокат обратился в полицию с заявлением о похищении сына. Правоохранительные органы организовали поиски. Юношу нашли связанным в поле под Ногинском. Сейчас его опрашивают следователи.

Адвокат Константин Скрыпник является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, которая обвиняется в убийстве 60 человек. Юрист полагает, что похищение сына связанно именно с этим делом.  

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