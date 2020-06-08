В Подмосковье нашли похищенного сына адвоката Константина Скрыпника
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту похищения несовершеннолетнего сына адвоката Константина Скрыпника. 17-летнего юношу обнаружили связанным в подмосковном поле
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту похищения несовершеннолетнего сына адвоката Константина Скрыпника. 17-летнего юношу обнаружили связанным в подмосковном поле.
Согласно материалам следствия, 5 июня 17-летний юноша находился с родителями в загородном доме в Солнечногорске. Затем молодой человек отправился на прогулку, но не вернулся. Спустя некоторое время родители получили несколько смс-сообщений с угрозами.
Адвокат обратился в полицию с заявлением о похищении сына. Правоохранительные органы организовали поиски. Юношу нашли связанным в поле под Ногинском. Сейчас его опрашивают следователи.
Адвокат Константин Скрыпник является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, которая обвиняется в убийстве 60 человек. Юрист полагает, что похищение сына связанно именно с этим делом.