Сергей Скрипаль после отравления получил новое имя и переехал в Новую Зеландию
Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия после отравления ядовитым веществом «Новичок» и после прохождения курса лечения переехали в Новую Зеландию
Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия после отравления ядовитым веществом «Новичок» и после прохождения курса лечения переехали в Новую Зеландию.
Издание The Sunday Times со ссылкой на источники в британском правительстве сообщает, что Скрипали получили новые имена и финансовую поддержку от властей.
Ранее СМИ неоднократно сообщали, что Скрипали после выздоровления переехали из Великобритании в другую страну и теперь живут под новыми именами. Британские власти никаких подробностей о судьбе бывшего российского разведчика не сообщали.
Напомним, осужденный в России за шпионаж Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в парке в британском Солсбери в марте 2018 года. Позже стало известно, что Скрипалей отравили ядовитым веществом «Новичок». По версии британских властей, покушение совершили российские разведчики по указу Кремля. Российские власти обвинения в свой адрес неоднократно отвергали.