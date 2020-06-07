Телеканал Russia Today подал в суд на Алексея Навального и Любовь Соболь
Государственный телеканал Russia Today обратился в суд с иском к Алексею Навальному и юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь о защите деловой репутации
Государственный телеканал Russia Today обратился в суд с иском к Алексею Навальному и юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь о защите деловой репутации. Ответчиком по иску также выступает редакция издания Znak.com.
Алексей Навальный сообщил, что иск Арбитражный суд пока оставил без движения из-за нарушений. В частности, в исковом заявлении от автономной некоммерческой организации «ТВ-Новости» (управляет RT) отсутствуют необходимые данные об ответчиках. Для устранения нарушений истцу отведен срок до 6 июля.
Иск может быть связан с расследованием ФБК о доходах семьи главреда телеканала Маргариты Симоньян и ее мужа Тиграна Кеосаяна (в том числе и на государственных контрактах), а также постами Алексея Навального и Любови Соболь о накрутках просмотров и покупке комментариев редакцией RT под своими роликами на YouTube.