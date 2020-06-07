07 июня 12:45
В России за сутки выявили 8 984 новых случая заражения коронавирусом
В России за прошедшие сутки зарегистрировали 8 984 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего за весь период было выявлено 467 673 заболевших, из которых на сегодняшний день полностью излечились почти 227 тысяч человек
Фото: liport.ru
В России за прошедшие сутки зарегистрировали 8 984 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего за весь период было выявлено 467 673 заболевших, из которых на сегодняшний день полностью излечились почти 227 тысяч человек.
За сутки в стране скончались 134 человека. Общее число умерших составляет 5 859 человек.
В Москве выявили 1 956 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области - 754, в Сант-Петербурге - 340, в Нижегородской области - 317, в Свердловской области - 240, в Ростовской области - 201, в Дагестане - 115, в Красноярском крае - 165.