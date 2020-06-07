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07 июня 12:10

Московские власти с 14 июня могут отменить режим цифровых пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал «радикальное смягчение» ограничений, которые были введены в связи с пандемией коронавируса. Речь идет о возможной отмене режима цифровых пропусков

Московские власти с 14 июня могут отменить режим цифровых пропусков
Фото: ru24.net

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал «радикальное смягчение» ограничений, которые были введены в связи с пандемией коронавируса. Речь идет о возможной отмене режима цифровых пропусков.

Источники РБК в городской администрации сообщают, что пропускной режим власти могут отменить с 14 июня, а официально об этом может быть объявлено в понедельник, 8 июня. Если, конечно, Сергей Собянин не внесет правки в последнюю минуту, отметил источник.

Напомним, что ранее в рамках смягчения ограничений Сергей Собянин возобновил работу МФЦ, каршеринга и нескольких торговых центров столицы, но отказался отменять цифровые поездки для передвижения по городу на личном и общественном транспорте. При этом в Московской области пропускной режим был отменен еще в конце мая.

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