Московские власти с 14 июня могут отменить режим цифровых пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал «радикальное смягчение» ограничений, которые были введены в связи с пандемией коронавируса. Речь идет о возможной отмене режима цифровых пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал «радикальное смягчение» ограничений, которые были введены в связи с пандемией коронавируса. Речь идет о возможной отмене режима цифровых пропусков.
Источники РБК в городской администрации сообщают, что пропускной режим власти могут отменить с 14 июня, а официально об этом может быть объявлено в понедельник, 8 июня. Если, конечно, Сергей Собянин не внесет правки в последнюю минуту, отметил источник.
Напомним, что ранее в рамках смягчения ограничений Сергей Собянин возобновил работу МФЦ, каршеринга и нескольких торговых центров столицы, но отказался отменять цифровые поездки для передвижения по городу на личном и общественном транспорте. При этом в Московской области пропускной режим был отменен еще в конце мая.