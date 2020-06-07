В Ялте приезжие из Чечни избили помощника главы администрации из-за замечания
В Ялте уроженцы Чеченской республики избили помощника главы администрации города Дилявера Сейдаметова. Поводом для конфликта стало замечание, которое чиновник сделал молодым людям
В Ялте уроженцы Чеченской республики избили помощника главы администрации города Дилявера Сейдаметова. Поводом для конфликта стало замечание, которое чиновник сделал молодым людям.
Инцидент произошел еще 5 июня. Дилявер Сейдаметов отругал молодых людей на машине с чеченскими номерами за агрессивную езду в жилом квартале, где играли дети. Спустя некоторое время чеченцы вернулись в этот район, но уже на двух машинах. Мужчины стали избивать чиновника, но ему удалось нокаутировать нескольких нападавших. Затем один из злоумышленников ударил Сейдаметова по голове железным прутом, сообщает издание «Подьем».
На помощь пострадавшему прибежали очевидцы, после чего чеченцы скрылись, бросив свои машины во дворе. Также сообщается, что местные жители очень возмущены этим инцидентом и хотят сами найти нападавших, чтобы передать полиции.
Позже стало известно, что злоумышленников задержали, однако на допросе они заявили, что Сейдаметов сам напал на них и нанес тяжелые травмы.
По некоторым данным, нападавшие оказались гастарбайтерами, проживающими в поселке Симеиз. Полицейским пришлось перевести подозреваемых в другое отделение, чтобы избежать эскалации конфликта.