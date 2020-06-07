Власти республики Тыва ввели карантин в связи с ростом числа заразившихся COVID-19
По состоянию на 6 июня, коэффициент распространения от одного инфицированного до его госпитализации составил 1,7 при норме 1,0. По данным на утро 7 июня в регионе было выявлено 118 новых случаев заражения коронавирусом
Власти республики Тыва с 8 июня вводят карантин в связи с ростом числа заразившихся коронавирусной инфекцией. В соответствии с решением главы региона Шолбана Кара-оола, который недавно сам переболел COVID-19, карантин продлится до 21 июня.
По состоянию на 6 июня, коэффициент распространения от одного инфицированного до его госпитализации составил 1,7 при норме 1,0. По данным на утро 7 июня в регионе было выявлено 118 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в Тыве 1 607 заболевших.
В рамках введенных карантинных мер в Тыве на автомобильных на границах между муниципалитетами будут размещены мобильные посты. Власти усилят контроль за соблюдением режима обязательного ношения защитных масок, а на улицах будет проводиться регулярная дезинфекция остановок общественного транспорта, скамеек и т.д.