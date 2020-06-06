В Ростове-на-Дону подполковник полиции сфальсифицировала доказательства, а суд посадил невиновного
Следственное управление СКР по Ростовской области направило в прокуратуру уголовное дело в отношении экс-начальника отдела дознания ОП №7 Ростова-на-Дону Натальи Разумной, которую подозревают в фальсификации протоколов допросов
Следственное управление СКР по Ростовской области направило в прокуратуру уголовное дело в отношении экс-начальника отдела дознания ОП №7 Ростова-на-Дону Натальи Разумной, которую подозревают в фальсификации протоколов допросов. По вине подполковника полиции суд приговорил к реальному сроку невиновного человека.
Ранее региональные СМИ сообщили, что Наталья Разумная уволилась из полиции еще осенью 2018 года «по компрометирующим обстоятельствам». Одновременно с ней уволился начальник того же отдела полиции. Только спустя некоторое время в МВД признали, что бывшего начальника отдела дознания подозревают в фальсификации документов уголовного дела.
В октябре Наталья Разумная была задержана под Ростовом в доме ее родственника, а позже арестована. Ей предъявлено обвинение по статьям «Фальсификация доказательств по уголовному делу», «Незаконное освобождение от уголовной ответственности», «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности» и «Мошенничество».
Согласно материалам следствия, в период с декабря 2015 года по март 2016 года Наталья Разумная в ходе расследования уголовного дела по факту незаконного хранения жителем Ростова 15 единиц оружия и более 2 тысяч боеприпасов освободила его от уголовной ответственности. При этом подполковник привлекла в качестве обвиняемого «подставное» лицо, сфальсифицировав для этого протоколы следственных действий. В результате действий Разумной уголовному наказанию был подвергнут невиновный человек.
Также Наталья Разумная в период с марта по апрель 2017 года мошенническим путем получила от жительницы Ростова-на-Дону 500 тысяч рублей, а за это сообщила ей недостоверные сведения о том, что может повлиять на принятие судом решения об отмене осужденному условного осуждения и снятии судимости.