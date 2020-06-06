Минздрав зарегистрировал лекарство для лечения тяжелых форм коронавируса
Министерство здравоохранения России зарегистрировало второй препарат для лечения коронавирусной инфекции. Речь идет о лекарстве под названием «Левилимаб», который планируется применять при «тяжелых» формах заражения
Министерство здравоохранения России зарегистрировало второй препарат для лечения коронавирусной инфекции. Речь идет о лекарстве под названием «Левилимаб», который планируется применять при «тяжелых» формах заражения.
Данный препарат был зарегистрирован по ускоренной процедуре. Его торговое наименование - «Илсира».
По данным ведомства, «Левилимаб» может применяться для лечения пациентов с тяжелым течением коронавируса, когда уже развивается так называемый цитокиновый шторм — избыточная воспалительная реакция организма на внедрение вируса. Это может привести к повреждению легочной ткани и тяжелому течению инфекции с возможным летальным исходом, сообщает «Дождь».
Ранее Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса COVID-19 под названием «Авифавир». Лекарство может применяться только под наблюдением врача, поэтому в аптеке продаваться не будет.