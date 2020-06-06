06 июня 13:03
«Почта России» арендовала офис на площадке «ВЭБ Арены» за 7 млрд рублей
ФГУП «Почта России» арендовала офисные помещения и помещения под парковку общей площадью 37 тысяч кв.м. на площадке «ВЭБ Арены», который является домашним стадионом футбольного клуба ЦСКА
ФГУП «Почта России» арендовала офисные помещения и помещения под парковку общей площадью 37 тысяч кв.м. на площадке «ВЭБ Арены», который является домашним стадионом футбольного клуба ЦСКА.
Портал sports.ru сообщает, что стоимость сделки составила около 7 млрд рублей.
Совет директоров «Почты России» в апреле одобрил проект сделки с ВЭБом об аренде офисных помещений и парковки на 3,3 тысячи кв.м. Контракт на аренду подписан на 5 лет.
Комплекс «ВЭБ Арены» состоит из футбольного стадиона и стеклянной башни, в которой ранее планировалось разместить деловой центр и гостиницу.