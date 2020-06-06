06 июня 11:57
В России число заразившихся коронавирусом выросло на 8 855 человек
В России число заразившихся коронавирусом COVID-19 выросло на 8 855 человек. Всего за весь период наблюдения заболело 458 689 человек. Полностью вылечились 221 388 человек
Фото: DP.ru
В России число заразившихся коронавирусом COVID-19 выросло на 8 855 человек. Всего за весь период наблюдения заболело 458 689 человек. Полностью вылечились 221 388 человек.
По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции скончались 197 человек. Общее число умерших составляет 5 725 человек.
В Москве за сутки зарегистрировано 1 992 новых случая заражения коронавирусом, в Московской области - 758, в Санкт-Петербурге - 347, в Нижегородской области - 321, в Свердловской области - 249, в Ростовской области - 212, в Дагестане - 156, в Красноярском крае - 168.
Эти регионы являются лидерами по числу заболевших коронавирусом.