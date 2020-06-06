Минюст не увидел нарушения прав граждан в антикоронавирусных мерах
Министерство юстиции России не увидело нарушений прав и интересов граждан в ограничениях, которые были введены властями в рамках борьбы с распространением коронавируса
Министерство юстиции России не увидело нарушений прав и интересов граждан в ограничениях, которые были введены властями в рамках борьбы с распространением коронавируса.
В ведомстве сообщили, что провели проверку указов мэра Москвы и нормативно-правовых актов правительства, принятых в рамках режима повышенной готовности, и пришли к выводу, что они были приняты «в пределах компетенции соответствующих органов власти, отвечают конституционным целям охраны жизни и здоровья граждан, а также соразмерны угрозе распространения эпидемии на территории РФ».
В Минюсте сообщили, что нормы российского законодательства позволяют регионам устанавливать режим повышенной готовности и вводить обязательные правила поведения в период его действия.
«Принимаемые меры предопределяются степенью угрозы на территории каждого субъекта. Они сопровождаются «полномасштабной государственной поддержкой наиболее уязвимых сфер экономики, материальной поддержкой широких категорий граждан», - сообщается на сайте ведомства.
В министерстве заверили, что все ограничения носят временный характер, а факт их постепенного смягчения подтверждает, что целью данных мер была защита здоровья людей, а не вмешательство в их частную жизнь.