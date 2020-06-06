06 июня 02:21
Китайские власти раздадут гражданам ваучеры на покупки с целью повысить потребление
Власти Пекина выдадут жителям города потребительские ваучеры, на которые можно совершить покупки, как в обычных магазинах, так и в интернете. Ваучеры разрешается использовать на продукты питания, путевки, образование и спорт
Власти Пекина выдадут жителям города потребительские ваучеры, на которые можно совершить покупки, как в обычных магазинах, так и в интернете. Ваучеры разрешается использовать на продукты питания, путевки, образование и спорт.
Раздача потребительских ваучеров начнется с 6 июня. На эти цели власти выделили 12,2 млрд юаней (1,7 млрд долларов). Такая мера поможет восстановить экономику после падения уровня потребления на фоне пандемии коронавируса, сообщает Bloomberg.
Согласно официальным данным, в Пекине розничные продажи упали на 20,4% в первые четыре месяца 2020 года. В целом по стране продажи упали на 16,2%.
Потребительские ваучеры выпустили и в других городах Китая, в частности, Ухани и Ханчжоу.