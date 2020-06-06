06 июня 01:12
Страны Евросоюза откроют свои границы не раньше 1 июля
Власти стран Евросоюза определили единую дату открытия внешних границ в условиях пандемии коронавируса. Франция предлагала открыться 1 июля, но скорее всего, это произойдет не раньше 15 июля. Окончательное решение будет принято в период с 15 июня по 1 июля
Фото: s13.ru
Власти стран Евросоюза определили единую дату открытия внешних границ в условиях пандемии коронавируса. Франция предлагала открыться 1 июля, но скорее всего, это произойдет не раньше 15 июля. Окончательное решение будет принято в период с 15 июня по 1 июля.
Еврокомиссар Ильву Юханссон сообщил Reuters, что к концу июня страны ЕС только откроют свои внутренние границы.
Пока внутренние границы стран ЕС останутся закрытыми как минимум до 15 июня. Из одной страны в другую в границах союза граждане можно уехать только по «неотложному» делу.