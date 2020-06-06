Власти трех регионов решили отказаться от проведения Парадов Победы 24 июня
Власти трех российских регионов объявили об отказе проводить 24 июня парады в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Это Пермский край, Белгородская и Орловская области
Власти трех российских регионов объявили об отказе проводить 24 июня парады в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Это Пермский край, Белгородская и Орловская области.
В Белгородской области заявили, что Парад Победы не состоится в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в регионе. При этом власти не исключили, что мероприятие может пройти 12 июля.
Власти Орловской области вообще не подавали заявку на проведение Парада Победы из-за «большого риска заражения коронавирусом». Глава региона Андрей Клычков сообщил, что праздничные мероприятия запланированы на 5 августа.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что 24 июня не будут проводить марш Победы и шествие «Бессмертный полк». Глава региона также сослался на высокие риски заражения коронавирусом COVID-19. Предположительно парад пройдет 3 сентября.
Примечательно, что во всех трех регионах выявлено не самое большое количество зараженных, однако местные власти решили не рисковать с проведением массовых мероприятий. Так, по состоянию на 5 июня, в Белгородской области зарегистрировано 2 695 заболевших, в Орловской области – 2 649, а в Пермском крае – 2 011.
При этом власти регионов с наибольшим количеством заразившихся COVID-19 намерены провести военные парады вместе с Москвой – 24 июня.