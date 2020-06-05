Московский суд частично удовлетворил иск экс-депутата Андрея Метельского к Алексею Навальному
Симоновский рай суд Москвы частично удовлетворил иск бывшего депутата Мосгордумы и лидера московского отделения «Единой России» Андрея Метельского к основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному
Симоновский рай суд Москвы частично удовлетворил иск бывшего депутата Мосгордумы и лидера московского отделения «Единой России» Андрея Метельского к основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному. Суд признал недостоверной информацию из расследования ФБК, однако не стал обязывать оппозиционера публиковать опровержение.
Андрей Метельский написал в своем Telegram-канале, что суд признал материалы ФБК порочащими его честное имя. «Компенсация минимальная - удаление порочащих материалов», - добавил бывший депутат.
Напомним, накануне выборов в Мосгордуму ФБК опубликовал расследование об элитной недвижимости и гостиничном бизнесе в Австрии матери депутата. В другом расследовании говорилось о том, что Метельский в 2015 году купил компанию «Альпин», которая занимается торговлей мотоциклами.
Экс-депутат требовал удалить из расследования следующие фразы: «все что украл в России, складывает заграницу», «деньги украденные из России и выведенные из России», «Метельский построил австрийские дворцы на деньги, украденные из России», «глава «Единой России» - жулик и вор».