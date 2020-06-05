05 июня 16:19
Власти Чехии выслали из страны двух российских дипломатов
Напомним, что отношения между Чехией и Россией обострились из-за конфликта вокруг памятника советскому маршалу Ивану Коневу, который был демонтирован по решению властей Праги
Власти Чехии объявили персонами нон грата дух сотрудников российского посольства. О высылке дипломатов из страны сообщил премьер-министр Андрей Бабиш, пишет Znak.com.
Напомним, что отношения между Чехией и Россией обострились из-за конфликта вокруг памятника советскому маршалу Ивану Коневу, который был демонтирован по решению властей Праги.
Кроме того, чешские власти подозревают российские спецслужбы в подготовке покушения с помощью смертельного яда на местных чиновников. По данным чешских СМИ, возможный участник покушения мог быть сотрудником одной из российских спецслужб и мог пользоваться дипломатическими документами и помощью сотрудников российского посольства.