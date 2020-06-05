Власти США намерены расширить санкции в отношении газопровода «Северный поток-2»
Власти США намерены расширить санкции против газопровода «Северный поток-2». В ближайшее время соответствующий проект будет внесен на рассмотрение Сената
Власти США намерены расширить санкции против газопровода «Северный поток-2». В ближайшее время соответствующий проект будет внесен на рассмотрение Сената.
Сенатор и член Республиканской партии Джон Барассо сообщил, что проект должен «уточнить и расширить» антироссийские санкции. В свою очередь сенатор от Техаса Тед Круз заявил, что европейский газопровод компании «Газпром» «Северный поток-2» угрожает интересам США, поэтому не может быть завершен.
Газопровод «Северный поток-2» проходит из России в Германию по дну Балтийского моря. Его планировалось запустить в конце 2019 года, но завершение строительства пришлось отложить из-за позиции Дании, которая долго не согласовывала Москве маршрут прохождения проекта через свои воды. Позже реализация проекта застопорилась из-за угроз властей США ввеси санкции в отношении компаний, участвующих в проекте.