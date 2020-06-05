Владимир Потанин пообещал полностью профинансировать ликвидацию последствий аварии в Норильске
Президент и глава правления компании «Норильский никель» Владимир Потанин сообщил, что предприятие полностью оплатит работы по устранению аварии с разливом топлива в Норильске после аварии на ТЭЦ
Президент и глава правления компании «Норильский никель» Владимир Потанин сообщил, что предприятие полностью оплатит работы по устранению аварии с разливом топлива в Норильске после аварии на ТЭЦ.
В ходе видеоконференции с президентом Владимиром Путиным бизнесмен заявил, что расходы на устранение последствий аварии обойдутся минимум в 10 млрд рублей без учета штрафов, которые могут быть выписаны дочернему предприятию «Норникеля» АО «НТЭК».
«Мы нацелены на использование лучших доступных технологий, и выбираем оптимальные, а не самые дешевые решения с экологической точки зрения. И профинансируем это полностью за счет компании. Ни одного рубля бюджетных средств на это не уйдет», - заверил Владимир Потанин.
В свою очередь Владимир Путин заявил, что многомиллиардного ущерба можно было бы избежать, если бы «Норникель» вовремя заменил резервуар, из которого произошла утечка нефтепродуктов.
«Если бы своевременно поменяли, и ущерба не было бы экологического, и расходы такие бы не нужно было нести компании. Просто посмотрите на это самым внимательным образом», - отметил глава государства.
Напомним, что в результате аварии на ТЭЦ в Норильске произошла утечка 17 тысяч тонн дизельного топлива, которое попало в почву и водоемы.