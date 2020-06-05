Мосгорсуд сократил на пять дней срок административного ареста Илье Азару
Мосгорсуд сократил на пять суток срок административного ареста, назначенного журналисту «Новой газеты» Илье Азару за одиночный пикет в поддержку арестованного основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова
Мосгорсуд сократил на пять суток срок административного ареста, назначенного журналисту «Новой газеты» Илье Азару за одиночный пикет в поддержку арестованного основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
Суд первой инстанции назначил журналисту и муниципальному депутату 15 суток ареста, а Мосгорсуд сократил этот срок на пять суток. Таким образом, Азар выйдет на свободу 7 июня.
Напомним, Илья Азар был признан виновным в нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Коллеги журналиста, депутаты и активисты сочли арест Азара незаконным, так как одиночные пикеты не требуют согласования, и провели серию пикетов в его поддержку. Практически все участники одиночных пикетов были задержаны.